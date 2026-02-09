В России начались продажи нового премиального кроссовера GAC

В России начались продажи нового премиального кроссовера GACДилеры начали принимать предзаказы на модель
Все подробности о технических характеристиках и оснащении модели будут раскрыты позднее. Однако уже известно, что в Китае машина оснащается двумя вариантами гибридных силовых установок. В состав базовой входят наддувный двигатель на 160 сил и 392-сильный электромотор на передней оси, в более дорогих версиях установлен дополнительный электромотор мощностью 109 сил на задней оси. Аккумулятор ёмкостью 21,3 или 36,3 кВтч.
Размеры пятиместной модели составляют 4900 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту, расстояние между осями равно 2880 мм.
Ожидается, что по умолчанию кроссовер будет оснащаться двухзонным климат-контролем, передними сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем, акустикой с 12 динамиками, камерами панорамного обзора, панорамной крышей и широким ассортиментом водительских ассистентов.
Цены на GAC S7 с учётом скидок и спецпредложений будут начинаться от 5 249 000 рублей.
Ранее стало известно, что автомобили GAC начали собирать в РФ. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который сегодня принадлежит отечественному холдингу АГР, в тестовом режиме собрали партию кроссоверов GS3 и минивэнов M8. При этом окончательное решение о серийном производстве ещё не принято.