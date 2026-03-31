В России подорожали три модели Hongqi

В России подорожали три модели HongqiСтоимость H5, H9 и HS3 выросла до 170 тыс. рублей
Сильнее всего подорожал доступный седан Hongqi H5 — сразу на 170 тыс. рублей (до 4,28 млн рублей), но только в версии Делюкс Плюс. Цены на машины «Чёрной серии» не изменились, а стоимость базовой Комфорт предложено уточнять у дилеров.
Автомобиль оснащается 218-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, работающим в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Более дорогая четырёхдверка H9 предложена россиянам в единственном варианте исполнения Делюкс, с 2,0-литровым наддувным двигателем на 245 сил и 7-диапазонным «роботом». Всё это оценивается в 5,81 млн рублей, а прибавка составила 30 тыс. рублей.
Паркетник Hongqi HS3 в базовой комплектации Комфорт прибавил в цене 120 тыс. рублей (от 3,05 млн рублей). В движение кроссовер приводится 1,5-литровый турбомотор в сочетании с роботизированной коробкой передач. Стоимость модификации Делюкс с 2,0-литровым двигателем и автоматической трансмиссией осталась без изменений.
В минувшем феврале в Китае был замечен новый черытёхмоторный внедорожник Hongqi. Китайский производитель приступил к дорожным тестам безымянной пока новинки. Подробностей о модели, которую тестируют на ледовом полигоне на северо-востоке Поднебесной, пока практически нет.