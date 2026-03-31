В России подорожали три модели Hongqi

Более дорогая четырёхдверка H9 предложена россиянам в единственном варианте исполнения Делюкс, с 2,0-литровым наддувным двигателем на 245 сил и 7-диапазонным «роботом». Всё это оценивается в 5,81 млн рублей, а прибавка составила 30 тыс. рублей.

Паркетник Hongqi HS3 в базовой комплектации Комфорт прибавил в цене 120 тыс. рублей (от 3,05 млн рублей). В движение кроссовер приводится 1,5-литровый турбомотор в сочетании с роботизированной коробкой передач. Стоимость модификации Делюкс с 2,0-литровым двигателем и автоматической трансмиссией осталась без изменений.

В минувшем феврале в Китае был замечен новый черытёхмоторный внедорожник Hongqi. Китайский производитель приступил к дорожным тестам безымянной пока новинки. Подробностей о модели, которую тестируют на ледовом полигоне на северо-востоке Поднебесной, пока практически нет.