В России резко выросли продажи машин двух автобрендов

В России резко выросли продажи машин двух автобрендовСпрос на Hongqi и Haval резко увеличился
Так, в прошлом месяце на продукции Hongqi остановили свой выбор 813 покупателей, а наиболее востребованной моделью оказался кроссовер HS3 — на неё пришлось 47% продаж.
Помимо этого, в пятёрку наиболее востребованных моделей вошли паркетники HS5 New, седаны H5, флагманский вседорожник HS7 и представительский H9.
Что касается Great Wall, то кроссоверы и внедорожники Haval с начала 2026 года разошлись тиражом 35 600 экземпляров, а с учётом других марок, входящих в состав концерна, продажи превысили 40 000 единиц.
Абсолютным бестселлером производителя в России стал Haval Jolion — россияне купили более 14 200 машин. На второй строчке с результатом 6 400 автомобилей разместился M6, а замыкает тройку лидеров семейство F7 и F7x — дилеры реализовали 5 500 транспортных средств.
