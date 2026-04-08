Опубликовано 08 апреля 2026, 15:55
В России резко выросли продажи машин двух автобрендов

Спрос на Hongqi и Haval резко увеличился
В РФ резко выросли продажи машин двух автобрендов. Сразу два крупных китайских производителя сообщили о заметном росте продаж своих автомобилей на российском рынке. Так, спрос на премиальные Hongqi в марте 2026 вырос на 95,4% по сравнению с прошлым годом, а продажи Haval по итогам I квартала увеличились на 9%.
Hongqi

Так, в прошлом месяце на продукции Hongqi остановили свой выбор 813 покупателей, а наиболее востребованной моделью оказался кроссовер HS3 — на неё пришлось 47% продаж.

Помимо этого, в пятёрку наиболее востребованных моделей вошли паркетники HS5 New, седаны H5, флагманский вседорожник HS7 и представительский H9.

Что касается Great Wall, то кроссоверы и внедорожники Haval с начала 2026 года разошлись тиражом 35 600 экземпляров, а с учётом других марок, входящих в состав концерна, продажи превысили 40 000 единиц.

Абсолютным бестселлером производителя в России стал Haval Jolion — россияне купили более 14 200 машин. На второй строчке с результатом 6 400 автомобилей разместился M6, а замыкает тройку лидеров семейство F7 и F7x — дилеры реализовали 5 500 транспортных средств.

