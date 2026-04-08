Водителям напомнили правила передвижения на летних шинах по гололёду

Водителям напомнили правила передвижения на летних шинах по гололёдуВ столичный регион пришло похолодание, которое принесёт снег и дождь
Эксперт отметил, что водителям, которые уже сменили зимние шины на летние, не нужно переобуваться обратно ради нескольких дней. Однако, если возникнет необходимость куда-то ехать, стоит придерживаться ряда правил.
«Прежде всего речь идет о правильном выборе участков движения. Едем только там, где дорога максимально укатана, а машины "пробились" до асфальта, избегая контакта с поверхностями, занесёнными снегом или затянутыми льдом», — подчеркнул вице-президент НАС Антон Шапарин.
Максимально осторожно стоит проезжать мосты и эстакады — именно здесь повышена вероятность образования гололёда, также максимально опасны для автомобилистов с покрышками не по сезону извилистые участки, на которых нужно активно маневрировать.
Кроме того, если пришлось ехать в не самую лучшую погоду, водителям рекомендуют избегать любых резких маневров и не превышать скорость. А вот слишком полагаться на электронные системы не стоит.
