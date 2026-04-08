Опубликовано 08 апреля 2026, 15:09
Водителям напомнили правила передвижения на летних шинах по гололёду

В столичный регион пришло похолодание, которое принесёт снег и дождь
Переобувшим машины россиянам объяснили, как ездить по гололёду на «лете». После нескольких недель устойчивого тепла в столичный регион пришло похолодание. В ближайшие дни ожидаются повышенная облачность, туман, дожди и мокрый снег, а на дорогах не исключено образование льда. При этом многие автомобилисты уже успели переобуть машины на летние шины, и именно они находятся в максимально уязвимом положении. Как безопасно добраться до пункта назначения, объяснили в Национальном автомобильном союзе (НАС).
РИА Новости / Илья Наймушин

Эксперт отметил, что водителям, которые уже сменили зимние шины на летние, не нужно переобуваться обратно ради нескольких дней. Однако, если возникнет необходимость куда-то ехать, стоит придерживаться ряда правил.

«Прежде всего речь идет о правильном выборе участков движения. Едем только там, где дорога максимально укатана, а машины "пробились" до асфальта, избегая контакта с поверхностями, занесёнными снегом или затянутыми льдом», — подчеркнул вице-президент НАС Антон Шапарин.

Максимально осторожно стоит проезжать мосты и эстакады — именно здесь повышена вероятность образования гололёда, также максимально опасны для автомобилистов с покрышками не по сезону извилистые участки, на которых нужно активно маневрировать.

Кроме того, если пришлось ехать в не самую лучшую погоду, водителям рекомендуют избегать любых резких маневров и не превышать скорость. А вот слишком полагаться на электронные системы не стоит.

