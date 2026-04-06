Водителям рассказали об обновлении дорожных камер в одном городе

По словам руководителя ЦОДД Москвы Михаила Кизлыка, сегодня ИИ используется для выявления непристёгнутых ремней безопасности, использования смартфонов во время езды и отсутствия шлема у мотоциклистов. На данный момент в мегаполисе установлено 3,7 тыс. устройств, которые способны фиксировать до 60 составов нарушений. Только в 2025 году камеры зафиксировали 37,7 млн нарушений.

Тем не менее, периодически комплексы фиксации распознают ошибочные нарушения. Например, если автомобиль «нарушителя» едет на эвакуаторе. В ведомстве не знают точное число таких «писем счастья», но проанализировали случаи, которые попали в публичное поле, и доработали софт: если камера распознаёт эвакуатор, то создаётся два штрафа, и в большинстве случаев постановление на легковую машину утилизируется.

«Мы добавили правило: если в кадр попадает эвакуатор, то нарушение отправляется на перепроверку», — отметил чиновник.