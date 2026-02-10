Новости
Опубликовано 10 февраля 2026, 11:11
1 мин.

Выяснилось, что мешает новым маркам из КНР выйти на российский рынок

Эксперт раскрыл главные помехи для расширения марочного ассортимента
Эксперт Коган раскрыл главные помехи для выхода на рынок РФ новым маркам из КНР. Сегодня основной проблемой, с которой сталкиваются китайские производители, стали не санкции и законодательные ограничения, а экономическая ситуация. Именно это является основной преградой для появления на российском рынке новых автобрендов из Китая, сообщил RG.RU основатель компании ВсёИзКитая Андрей Коган.
«Прогнозировать планы китайских автопроизводителей крайне сложно, а формальных ограничений, в том числе санкционных, для выхода на российский рынок сейчас не существует. Всё упирается не в запреты, а в экономику конкретного выхода. Ключевым сдерживающим фактором стал резко выросший утилизационный сбор, который во многом съедает ценовое преимущество китайских автомобилей», — отметил эксперт.

На фоне корректировки утильсбора, повышения налогов и других факторов, россияне стали отказываться от покупки автомобилей. Помимо падения спроса, сам масштаб российского авторынка для крупных китайских автопроизводителей остаётся небольшим.

Помимо этого, сегодня у российских дилеров сложилась определённая модель работы с брендами, так что китайским концернам стоит сразу закладывать затраты на маркетинг, оборудование собственных складов запчастей и развитие сервиса.

«В итоге всё решает экономика и наличие сильного локального партнера», — заключил Коган.

Ранее были названы самые продаваемые в РФ автомобили. В период со 2 по 8 февраля наибольшим спросом у покупателей на территории России пользовались собранные в Калужской области кроссоверы Tenet T7 — на прошлой неделе они разошлись тиражом 1 133 экземпляра. К слову, модель впервые стала лидером по продажам в своём сегменте.