Выяснилось, что мешает новым маркам из КНР выйти на российский рынок

«Прогнозировать планы китайских автопроизводителей крайне сложно, а формальных ограничений, в том числе санкционных, для выхода на российский рынок сейчас не существует. Всё упирается не в запреты, а в экономику конкретного выхода. Ключевым сдерживающим фактором стал резко выросший утилизационный сбор, который во многом съедает ценовое преимущество китайских автомобилей», — отметил эксперт.

На фоне корректировки утильсбора, повышения налогов и других факторов, россияне стали отказываться от покупки автомобилей. Помимо падения спроса, сам масштаб российского авторынка для крупных китайских автопроизводителей остаётся небольшим.