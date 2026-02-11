Выяснилось, в каких городах России появится платный въезд

Выяснилось, в каких городах России появится платный въездВ столичном Дептрансе объяснили порядок работы механизма
В ведомстве пояснили, что закон о создании платных зон в городах «носит уточняющий характер» и позволяет регулировать движение. В столице водителям придётся платить за проезд по территориям «Сколково» и «Москва-Сити», в Сочи — за въезд в «Сириус».
«Принятый в декабре закон в первую очередь наделяет администрацию федеральной территории «Сириус» правом самостоятельно устанавливать правила заезда на свою территорию. Документ формирует единую правовую базу для управления транспортными потоками в подобных зонах. Для Москвы новые нормы носят уточняющий характер: они позволят нормативно регулировать движение на территориях «Сколково» и «Москва-Сити», где механизмы платного доступа фактически уже действуют», — заявили в Дептрансе.
Предполагается, что нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года, а оплачивать въезд в определённые районы города нужно будет удалённо. Исключение будет сделано для автомобилей экстренных и коммунальных служб.
Тем временем в администрации северной столицы начали задумываться о введении платы с автомобилистов за въезд в центр города. Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что поддерживает включение мегаполиса в перечень городов, где будет проведён подобный эксперимент.