Выяснилось, в каких городах России появится платный въезд

В ведомстве пояснили, что закон о создании платных зон в городах «носит уточняющий характер» и позволяет регулировать движение. В столице водителям придётся платить за проезд по территориям «Сколково» и «Москва-Сити», в Сочи — за въезд в «Сириус».

«Принятый в декабре закон в первую очередь наделяет администрацию федеральной территории «Сириус» правом самостоятельно устанавливать правила заезда на свою территорию. Документ формирует единую правовую базу для управления транспортными потоками в подобных зонах. Для Москвы новые нормы носят уточняющий характер: они позволят нормативно регулировать движение на территориях «Сколково» и «Москва-Сити», где механизмы платного доступа фактически уже действуют», — заявили в Дептрансе.