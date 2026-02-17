Крупнейшая в России выставка «Мотовесна» отмечает юбилей

Крупнейшая в России выставка «Мотовесна» отмечает юбилейВ 2026 году мероприятие будет проходить в десятый раз
За прошедшие годы «Мотовесна» стала не только местом выбора мотоциклов, экипировки и сопутствующих товаров, но также площадкой для встреч и общения представителей мотокультуры, путешественников и любителей активного образа жизни.
Ежегодно в начале сезона лучшие кастомайзеры из России и других стран представляют свои работы на Moscow Custom & Tuning Show. Все представленные на моторшоу байки уникальны и созданы в единичном экземпляре.
На уличной площадке в течение четырёх дней не будет стихать активность. Посетители смогут увидеть выступления лучших фристайлеров, выполняющих головокружительные трюки, соревнование «СуперЭндуро» от команды «Буйные есть?» по полноценной, построенной специально для выставки, гоночной трассе, также гости смогут лично принять участие в гонке на минибайках и пройти тест-драйв.
На главной сцене в это время будет проходить премия KickStarter, в которой отмечают людей, которые внесли вклад в развитие, популяризацию и доступность индустрии, известные путешественники, преодолевшие не одну тысячу километров, поделятся своим опытом, наряду с блогерами, спортсменами, представителями брендов и организаторами соревнований.
Также гостей мероприятия ожидают мастер-классы, розыгрыши, конкурсы, фан-зоны и многое другое.
В 2026 году «Мотовесна» будет проходить со 2 по 5 апреля в КВЦ «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.