Крупнейшая в России выставка «Мотовесна» отмечает юбилей

В 2026 году мероприятие будет проходить в десятый раз

Крупнейшая в РФ выставка «Мотовесна» отмечает 10-летний юбилей. В 2026 году масштабная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна», которая традиционно проводится в преддверии нового мотосезона, будет проходить уже в десятый раз. В честь юбилей все моторы будут звучать громче, а само моторшоу продлится четыре дня, со 2 по 5 апреля на территории КВЦ «Патриот».