Опубликовано 10 февраля 2026, 12:05
Названы сроки старта продаж нового кроссовера Jaecoo в России

Новейший J6 в дилерских центрах в I квартале 2026
Объявлены сроки старта продаж нового кроссовера Jaecoo в РФ. В ближайшее время в дилерских центрах Jaecoo на российском рынке появится новый небольшой паркетник J6, который станет самой доступной моделью в линейке производителя. Старт продаж, по предварительным данным, запланирован на середину I квартала 2026 года.
По предварительным данным, длина новинки составит 4509 мм при колёсной базе, равной 2620 мм.

На старте продаж под капотом автомобиля разместится 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и приводом на переднюю ось. Позднее не исключено появление полноприводной модификации со 150-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и 7-диапазонным «роботом».

Оснащение модели будет включать крупный вертикальный планшет медиасистемы, два слота для смартфонов на центральной консоли, камеры панорамного обзора на 540 градусов (то есть с возможностью «видеть» пространство под днищем на центральном экране), а также комплекс ADAS из 19 современных водительских ассистентов.

По предварительным данным, производство машин планируется наладить сразу на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат холдингу «АГР» (AGR Automotive Group).

Предполагается, что старт продаж запланирован на конец февраля 2026 года, а цены на Jaecoo J6 будут начинаться от 2,0 млн рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.