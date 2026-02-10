Названы сроки старта продаж нового кроссовера Jaecoo в России

Названы сроки старта продаж нового кроссовера Jaecoo в РоссииНовейший J6 в дилерских центрах в I квартале 2026
По предварительным данным, длина новинки составит 4509 мм при колёсной базе, равной 2620 мм.
На старте продаж под капотом автомобиля разместится 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и приводом на переднюю ось. Позднее не исключено появление полноприводной модификации со 150-сильным двигателем объёмом 1,6 литра и 7-диапазонным «роботом».
Оснащение модели будет включать крупный вертикальный планшет медиасистемы, два слота для смартфонов на центральной консоли, камеры панорамного обзора на 540 градусов (то есть с возможностью «видеть» пространство под днищем на центральном экране), а также комплекс ADAS из 19 современных водительских ассистентов.
По предварительным данным, производство машин планируется наладить сразу на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат холдингу «АГР» (AGR Automotive Group).
Предполагается, что старт продаж запланирован на конец февраля 2026 года, а цены на Jaecoo J6 будут начинаться от 2,0 млн рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.