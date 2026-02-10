Названы сроки старта продаж нового кроссовера Jaecoo в России

Оснащение модели будет включать крупный вертикальный планшет медиасистемы, два слота для смартфонов на центральной консоли, камеры панорамного обзора на 540 градусов (то есть с возможностью «видеть» пространство под днищем на центральном экране), а также комплекс ADAS из 19 современных водительских ассистентов.

По предварительным данным, производство машин планируется наладить сразу на двух предприятиях в Санкт-Петербурге, которые сегодня принадлежат холдингу «АГР» (AGR Automotive Group).

Предполагается, что старт продаж запланирован на конец февраля 2026 года, а цены на Jaecoo J6 будут начинаться от 2,0 млн рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.