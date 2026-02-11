Поставки машин из Китая в Россию стремительно обрушились

Чиновник отметил, что товарооборот между Россией и КНР, в целом, снизился по итогам прошлого года на 6,9% относительно 2024-го, до $228,1 млрд. При этом ввоз различных товаров на территорию нашей страны уменьшился на 10%.

Посол отметил, что ряд специалистов связывает это с насыщением российского рынка китайскими товарами. В первую очередь, это коснулось автомобилей.