Опубликовано 16 февраля 2026, 11:40
1 мин.

Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

Водителей могут наказать за наезд на заметённую снегом разметку
Водителей предупредили о штрафах за невидимое нарушение. Комплексы фотовидеофиксации нарушений могут присылать автомобилистам «письма счастья» на наезд на разметку, даже если её не видно под снегом. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актив Евгений Машаров.
РИА Новости / Станислав Красильников

Политик отметил, что причина кроется в расположении дорожных камер. Так что то, что водитель попросту не может заметить, объектив камеры прекрасно распознаёт.

«Камера видит линию даже тогда, когда снег полностью закрывает асфальт. Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий», — пояснил Машаров.

Кроме того, устройства работают по координатам и цифровым картам, где уже заранее указано расположение разметки. Тем не менее, подобные штрафы можно обжаловать, так как при сомнениях в виновности водителя решение должно быть в его пользу.

«Часть 1 статьи 1.5 КоАП РФ указывает, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя, ситуация должна толковаться в пользу последнего», — пояснил эксперт.

Ранее правительство поручило Минтрансу, МВД и Росавтодору разработать поправки в правила дорожного движения, согласно которым электронные табло будут иметь приоритет над стационарными дорожными знаками, а дальнобойщиков обяжут соблюдать дистанцию. Кроме того, в России могут появиться единые требования к установке скоростного режима.