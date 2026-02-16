Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

Кроме того, устройства работают по координатам и цифровым картам, где уже заранее указано расположение разметки. Тем не менее, подобные штрафы можно обжаловать, так как при сомнениях в виновности водителя решение должно быть в его пользу.

«Часть 1 статьи 1.5 КоАП РФ указывает, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя, ситуация должна толковаться в пользу последнего», — пояснил эксперт.

Ранее правительство поручило Минтрансу, МВД и Росавтодору разработать поправки в правила дорожного движения, согласно которым электронные табло будут иметь приоритет над стационарными дорожными знаками, а дальнобойщиков обяжут соблюдать дистанцию. Кроме того, в России могут появиться единые требования к установке скоростного режима.