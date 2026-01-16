Сенатор возмутился ценами на АЗС, и это не про топливо

Сенатор возмутился ценами на АЗС, и это не про топливоСовфед просит ФАС проверить обоснованность цен на воду на заправках
«На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500%. Автозаправочная станция зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — говорится в обращении сенатора.
По мнению политика, антимонопольщикам необходимо ввести регулярный мониторинг, а также принять меры по недопущению нарушений антимонопольного законодательства на АЗС.
Он подчеркнул, что по долгу службы регулярно ездит на автомобиле между Москвой и Ульяновской областью, и сам сталкивается с заметной разницей между стоимостью продуктов и питьевой воды на заправочных станциях и в магазинах. Причём схожая ситуация замечена во всех регионах России.
«На платной трассе, по которой проходит мой маршрут, нет ни одного розничного магазина, только заправки. Но на них разница в стоимости воды и продуктов первой необходимости по сравнению с обычным магазином может составлять от трёх до пяти раз», — заключил Гибатдинов.