Опубликовано 16 января 2026, 13:18
Сенатор возмутился ценами на АЗС, и это не про топливо

Совфед просит ФАС проверить обоснованность цен на воду на заправках
В РФ сенатор возмутился ценами на АЗС, но не на топливо. Политик Айрат Гибатдинов обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на питьевую воду и товары первой необходимости, которые продаются на заправках. По мнению сенатора, заправки пользуются своим положением и значительно завышают стоимость продуктов, пишут IZ.RU.
«На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500%. Автозаправочная станция зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — говорится в обращении сенатора.

По мнению политика, антимонопольщикам необходимо ввести регулярный мониторинг, а также принять меры по недопущению нарушений антимонопольного законодательства на АЗС.

Он подчеркнул, что по долгу службы регулярно ездит на автомобиле между Москвой и Ульяновской областью, и сам сталкивается с заметной разницей между стоимостью продуктов и питьевой воды на заправочных станциях и в магазинах. Причём схожая ситуация замечена во всех регионах России.

«На платной трассе, по которой проходит мой маршрут, нет ни одного розничного магазина, только заправки. Но на них разница в стоимости воды и продуктов первой необходимости по сравнению с обычным магазином может составлять от трёх до пяти раз», — заключил Гибатдинов.