Сенатор возмутился ценами на АЗС, и это не про топливо

«На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500%. Автозаправочная станция зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», — говорится в обращении сенатора.

По мнению политика, антимонопольщикам необходимо ввести регулярный мониторинг, а также принять меры по недопущению нарушений антимонопольного законодательства на АЗС.