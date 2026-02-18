Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 18:29
1 мин.

В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

Если программу продлить, ей сможет воспользоваться более миллиона человек
Депутат Крашенников назвал главные преимущества продления «гаражной амнистии» . Если программу упрощённого оформления гаражей и земли под ними продлить ещё на пять лет, ей смогу воспользоваться до миллиона человек, считает председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенников.
В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»
Смышляев Алексей/PhotoXPress.ru

«Как обычно, амнистия, гаражная или дачная, идёт еле-еле. Пока люди прочухают. Сейчас прочухали — 1 сентября заканчивается. По нашим данным и данным Росреестра, ещё больше 1 млн человек могут воспользоваться "гаражной амнистией”», — подчеркнул политик.

Сама программа была запущена с 1 сентября 2021 года, и за время её действия россияне зарегистрировали более 746 тыс. гаражей и земельных участков. Наибольшим спросом амнистия пользовалась в Ленинградской и Московской областях.

Материалы по теме

Напомним, ранее в ГД задумались о продлении «гаражной амнистии». На рассмотрение депутатов внесён законопроект, предполагающий продление срока так называемой «гаражной амнистии», то есть оформления права собственности на боксы в упрощённом порядке, до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.