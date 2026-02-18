В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»Если программу продлить, ей сможет воспользоваться более миллиона человек
«Как обычно, амнистия, гаражная или дачная, идёт еле-еле. Пока люди прочухают. Сейчас прочухали — 1 сентября заканчивается. По нашим данным и данным Росреестра, ещё больше 1 млн человек могут воспользоваться "гаражной амнистией”», — подчеркнул политик.
Сама программа была запущена с 1 сентября 2021 года, и за время её действия россияне зарегистрировали более 746 тыс. гаражей и земельных участков. Наибольшим спросом амнистия пользовалась в Ленинградской и Московской областях.
Напомним, ранее в ГД задумались о продлении «гаражной амнистии». На рассмотрение депутатов внесён законопроект, предполагающий продление срока так называемой «гаражной амнистии», то есть оформления права собственности на боксы в упрощённом порядке, до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.