В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

«Как обычно, амнистия, гаражная или дачная, идёт еле-еле. Пока люди прочухают. Сейчас прочухали — 1 сентября заканчивается. По нашим данным и данным Росреестра, ещё больше 1 млн человек могут воспользоваться "гаражной амнистией”», — подчеркнул политик.

Сама программа была запущена с 1 сентября 2021 года, и за время её действия россияне зарегистрировали более 746 тыс. гаражей и земельных участков. Наибольшим спросом амнистия пользовалась в Ленинградской и Московской областях.