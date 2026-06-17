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Опубликовано 17 июня 2026, 14:01
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В России анонсировали старт продаж рамного пикапа GWM Poer с «механикой»

Автомобиль с механической коробкой передач будет доступен в единственной модификации «Комфорт»
Great Wall Motor объявил в России цены на пикап Poer с механической коробкой. Российское представительство китайского концерна Great Wall Motor анонсировало рамный пикап GWM Poer, оснащённый механической коробкой передач. Автомобиль будет доступен как с бензиновым, так и с дизельным мотором. Старт продаж запланирован на конец июня. Обе модификации будут доступны для россиян по цене 3 449 000 рублей, заявили в пресс-службе компании.
В России анонсировали старт продаж рамного пикапа GWM Poer с «механикой»
Пресс-служба GWM

Ранее на российском рынке модель предлагалась исключительно с восьмиступенчатым «автоматом», работающим в паре с двухлитровым бензиновым турбодвигателем, а также с девятиступенчатым в паре с турбодизелем объёмом 2,4 литра. Теперь линейка расширена шестиступенчатой механической коробкой, которая, по заявлению производителя, рассчитана на более тяжелые условия работы и повышенные нагрузки.

Оба мотора теперь сочетаются и с «механикой». Бензиновый турбированный двухлитровый агрегат стандарта «Евро-6» выдает 218 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Дизельный турбомотор того же объёма развивает 163 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента.

Грузоподъемность версий с механической коробкой достигает 975 килограммов. Пикап может тянуть прицеп массой до 750 килограммов без собственной тормозной системы и до 2250 килограммов — с ней. Производитель называет такую технику практичным вариантом как для коммерческого использования, так и для активного досуга.

Новые версии оснащены системой подключаемого полного привода с жёстким подключением передней оси без межосевого дифференциала. В оснащение также входят понижающая передача и принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала.

Внешне такие машины отличаются новой радиаторной решёткой с оригинальным узором и крупной серебристой эмблемой. Практичности добавляют светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, передний бампер с противотуманными фарами и накладкой из неокрашенного пластика, а также полное отсутствие хромированных деталей.

Пикап с механической коробкой передач будет доступен в единственной модификации «Комфорт». В стандартное оборудование включены: регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, сиденья с отделкой из экокожи, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

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Источник:Пресс-служба GWM
Автор:Марина Аверкина
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