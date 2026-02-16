В России страховщики пожаловались на жадных автомобилистов

В частности, на данный момент компания «Т-страхование» обратилась в Конституционный суд России с просьбой признать практику взыскания убытков сверх положенных гражданам 400 000 рублей несправедливой и незаконной, даже если выплаты не хватает на ремонт автомобиля.

В РСА отметили, что чаще всего с подобными ситуациями сталкиваются компании, «у которых есть сложности с организацией ремонта на технической станции по направлению».

«Поэтому зачастую такие споры стали приводить к судам и, соответственно, к тем решениям, когда выплата, которая назначается по решению суда, превышает тот лимит, который установлен законом об ОСАГО для выплаты по имуществу. Основная сложность состоит именно в этом», — посетовали в союзе.