На продажу выставлен уникальный вездеход «ТОРОС»

В движение модель приводит 180-сильный двигатель от Toyota, с которым сочетается автоматическая трансмиссия Aisin, а также раздаточная коробка и две дополнительные раздатки с понижением 2.0. Силовые агрегаты обеспечивают достаточно тяги для прохождения самых сложных участков.

Помимо этого, транспорт оборудован уникальной трансмиссией 8х8 с семью свободными дифференциалами и возможностью полной блокировки в любой комбинации. К слову, решение является крайне редким не только для кастомных, но и для профессиональных вездеходов.